Эмиль Мамедов, собкор haqqin.az 12:31

«Шехиды бессмертны, а Родина неделима», - с этими словами тысячи героев шли в последний путь во время 44-дневной Отечественной войны. Мечта освободить азербайджанские земли была для них превыше всего. Один из героев Отечественной войны Шахмар Видади оглы Манафов родился 20 марта 1990 года в селе Джанган Нефтчалинского района. Он был единственным сыном в семье из пяти человек. Отец героя Видади занимался сельским хозяйством. Мать Гюльнис ханум была домохозяйкой. Его сестра Флора работала медсестрой, а другая сестра - Нурана преподавала в школе родного села.

В 1996 году Шахмар пошел в первый класс в школе имени шехида Джабраила Ахмедова в Нефтчалинском районе. В школе он был всеобщим любимцем. В 2007 году закончил школу, а через год пошел служить в армию. Военную службу Шахмар Манафов проходил на линии фронта в Агдамском районе. «Шахмар рассказывал, что окопы располагались на таком близком расстоянии друг от друга, что враги уже знали их имена»,- вспоминает сестра шехида Флора. Шахмар Манафов уволился из армии в 2009 году, но желание служить и защищать Родину у него лишь усилилось. В 2012 году он поступил на курсы сверхсрочников в Учебном центре Вооруженных сил и после их окончания стал служить в армии. В 2014 году Шахмар поступил на «Базовый курс спецназа», успешно окончив его по специальности "разведчик". Потом он с отличием прошел специальные военные курсы в Турции, Болгарии, Венгрии, Афганистане и Пакистане. По долгу службы разведчик Шахмар в совершенстве овладел армянским языком. Уже в звании прапорщика войск Специального назначения он участвовал в апрельских боях 2016 года.