Спецназовец Шахмар Манафов ценой своей жизни спас раненых боевых товарищей Они сражались за Родину
«Шехиды бессмертны, а Родина неделима», - с этими словами тысячи героев шли в последний путь во время 44-дневной Отечественной войны. Мечта освободить азербайджанские земли была для них превыше всего.
Один из героев Отечественной войны Шахмар Видади оглы Манафов родился 20 марта 1990 года в селе Джанган Нефтчалинского района. Он был единственным сыном в семье из пяти человек. Отец героя Видади занимался сельским хозяйством. Мать Гюльнис ханум была домохозяйкой. Его сестра Флора работала медсестрой, а другая сестра - Нурана преподавала в школе родного села.
В 1996 году Шахмар пошел в первый класс в школе имени шехида Джабраила Ахмедова в Нефтчалинском районе. В школе он был всеобщим любимцем. В 2007 году закончил школу, а через год пошел служить в армию. Военную службу Шахмар Манафов проходил на линии фронта в Агдамском районе.
«Шахмар рассказывал, что окопы располагались на таком близком расстоянии друг от друга, что враги уже знали их имена»,- вспоминает сестра шехида Флора.
Шахмар Манафов уволился из армии в 2009 году, но желание служить и защищать Родину у него лишь усилилось. В 2012 году он поступил на курсы сверхсрочников в Учебном центре Вооруженных сил и после их окончания стал служить в армии.
В 2014 году Шахмар поступил на «Базовый курс спецназа», успешно окончив его по специальности "разведчик". Потом он с отличием прошел специальные военные курсы в Турции, Болгарии, Венгрии, Афганистане и Пакистане. По долгу службы разведчик Шахмар в совершенстве овладел армянским языком. Уже в звании прапорщика войск Специального назначения он участвовал в апрельских боях 2016 года.
«В апрельских боях при захвате 6 вражеских постов он лично уничтожил несколько врагов. 14 дней мы не получали вестей о Шахмаре, но он вернулся домой без единой царапины…» - рассказывает отец героя Видади.
22 декабря 2019 года Шахмар обручился со своей избранницей Беим ханум. Свадьба была назначена на 12 апреля 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли. И только желание тяжелобольной матери увидеть женитьбу сына, изменило их планы, так что первого августа молодые справили свадьбу в кругу семьи. Спустя три дня Гюльниса ханум скончалась.
«Позвонив 25 сентября, Шахмар попросил отвезти Беим в село, потому что он едет на учения. Приехав в дом, который снимал Шахмар, мы забрали Беим. По дороге мы увидели автомобильную колону, из одной машины неожиданно нам помахал брат… Если бы я тогда знала, что вижу его в последний раз, то остановила бы машину и обняла его…», - со слезами на глазах рассказывает Флора.
«Мы были счастливы. Каждый день возносили хвалу Аллаху, за то что встретились и живем вместе. За два дня до отъезда Шахмар сказал мне, что хочет стать героем, чтобы весь Азербайджан гордился им. Уже когда он погиб, его боевые товарищи рассказали мне, как отважно Шахмар воевал. Под пулями врага, прорвав окружение, Шахмар ценой своей жизни спас раненых», - рассказывает супруга шехида Беим.
Командир разведывательной группы войск Специального назначения Шахмар Манафов стал шехидом 21 октября в боях за Ходжавенский район.
«Я горжусь Шахмаром! Горжусь своим единственным сыном, он отдал свою жизнь за Родину! Всех шехидов я почитаю как своих сыновей, всем родителям шехидов выражаю свое уважение, ведь наши дети вписали золотые страницы в историю Азербайджана», - сказал отец героя.
Шахмар Видади оглы Манафов посмертно награжден орденом «Карабах» и медалью «За Родину».