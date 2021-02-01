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Уже долгие годы 31 декабря в Азербайджане празднуется как День солидарности азербайджанцев мира. Но в прошлом году произошло то, что дало новый толчок для единения нации, каждого его представителя, независимо от того, в какой части мира он проживает. Мы получили Год солидарности азербайджанцев мира – 2020 год. Освобождение части Родины после почти 30-летней оккупации Армении в прошлом году стало системным пуском для глобальной солидарности наших соотечественников cо всего мира. Для наглядной демонстрации этих процессов мы решили взять интервью у 17-летнего азербайджанца, который в настоящее время с семьей проживает в США. Судьба Токая Замана интересна: рождение в Лос-Анджелесе, детский сад в Америке, общение с американскими сверстниками, переезд в Азербайджан, школа, общение с азербайджанскими сверстниками, летом апшеронская дача, тесное общение с бабушкой и дедушкой, увлечение плаванием и рисованием и после 7-го класса возвращение в Америку. Именно «бакинский» период оказал огромное влияние на формирование мировоззрения юного Токая, навсегда связав его с Азербайджаном, землёй предков, и эту любовь к Родине он будет нести всю свою жизнь, пусть даже и проживает на другом конце света.

- Токай, как получилось, что современный подросток, чьи ровесники увлекаются компьютерными играми и прочими развлечениями XXI века, вдруг решил рисовать? - Страсть к рисованию у меня продолжается всю мою жизнь, даже когда я еще жил в Баку. Так уж получилось, что я родился в Лос-Анджелесе и еще в раннем детстве переехал в Баку, где даже начал учебу в одной из бакинских школ. Учась в Баку, я увлекся рисованием, и даже некоторое время посещал классы профессионального художника Рашада Мехтиева. Я очень благодарен ему за то, что он не только помог мне с первыми шагами, но и научил видеть окружающий мир под другим углом. Наверное, умение видеть мир по-другому и изображать увиденное на холсте и отличает художников от других людей. Маслом рисовать я начал относительно недавно, и мне сложно дать какой-то четкий приоритет тому или иному стилю. Но больше всего мне нравится сюрреализм и импрессионизм (среди картин, написанных в стиле импрессионизма, хотелось бы отметить картину «Сумасшедший Баку» - ред.). - После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне ты начал рисовать картины освобожденных городов. С какого города все началось? - Прежде всего скажу, что, проживая в США, я очень внимательно следил за победоносной войной Азербайджана. А картины о нашей священной войне я начал рисовать после первого настоящего потрясения, когда вооруженные силы Армении варварски подвергли обстрелу Гянджу, были разрушены дома, погибли мирные жители. Я не спал несколько ночей и нарисовал свою первую картину «Гянджа».

После взятия Шуши эмоции меня переполняли, и я начал рисовать символ Азербайджана - город Шуша. А после нашей Победы – картину «Карабах, наша Победа», В настоящее время заканчиваю картину «Агдам». На моих картинах отражены азербайджанские города так, как я их вижу. Многие символы Азербайджана на этих картинах отличаются от общепринятого восприятия ввиду того, что я использовал стиль сюрреализма. Вдохновение приходит из образов азербайджанской культуры, которую я очень люблю (с работами можно ознакомиться на его персональном сайте www.tokayzaman.com - ред.). У меня уже написано около 20 картин, посвященных Азербайджану. Я хотел бы провести в Баку выставку картин, но некоторые произведения тяжело транспортировать из-за размеров.

- Какие планы на будущее? Какую профессию планируешь получить после школы? - Хочу стать архитектором, мои навыки рисования могут помочь мне постичь эту чрезвычайно интересную профессию. Несмотря на то, что я тяготею к созданию архитектурных объектов как искусства, конечно же, в начале карьеры мне придется создавать практичные здания. Но уже думаю, как добавлять в традиционные проекты элементы из архитектуры Баку. Хотелось бы продолжить обучение в Хьюстоне, который является одним из городов-побратимов Баку и где много наших соотечественников. Несмотря на свой возраст, я очень ценю ту искреннюю теплоту, которую излучают азербайджанцы. Это особо ценно в странах Запада, где люди улыбаются друг другу, потому что таковы правила поведения. Я уверен, что общение с соотечественниками позволит больше узнать о своей родине – об Азербайджане.