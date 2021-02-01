Партия Пашиняна: Армении больше война не нужна

Официальная позиция Еревана полностью исключает реваншистские настроения, об этом заявила депутат (партия "Гражданский договор"), член комитета по внешней политике парламента Армении Ануш Беглоян на круглом столе "Южный Кавказ: новые угрозы и новые возможности", сообщает "Вестник Кавказа".

Она пояснила, что в Армении существует множество различных политических групп, среди которых есть и националистические, все они "могут заявлять что угодно". "Но я призываю всех слушать заявления, которые делает правящая партия, власти, МИД, офис премьер-министра, парламент, которые четко сказали, что реваншизм или любые военные действия, направленные на месть, — это не то, чего хочет Армения и народ Армении", - подчеркнула депутат.

Беглоян признала, что в результате мониторинга армянской прессы может создаться впечатление, что власть стоит на позициях реваншизма, но уточнила, что оно абсолютно неверное.

Член комитета по внешней политике также призвала армянский народ "смотреть в будущее", отказаться от "вечных обсуждений", кто и где был первым, кому та или иная территория принадлежала исторически, констатировав, что представители армянского народа лучше всех цитируют древних писателей и исторические труды. Именно такой подход, пояснила Беглоян, и привел в итоге к войне.

Депутат также заявила, что страны региона могут самостоятельно решить все вопросы относительно его будущего, для чего необходимо выработать региональную стратегию безопасности, которой бы доверяли все участники. "Для этого нам не нужно присутствие каких-либо сил извне", - подчеркнула политик.