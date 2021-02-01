К следующей зиме всех иранцев вакцинируют

Вакцинация жителей Ирана будет завершена на 100% к следующей зиме, сказал секретарь научного комитета в штабе по противодействию коронавирусу в Иране Мостафа Канеи.

По его словам, Исламская Республика получит около 16 млн доз вакцины по запущенной ВОЗ программе COVAX, 25 млн доз за счет импорта и еще 25 млн доз - в результате внутреннего производства, сообщает IRNA.

Чиновник пояснил,что прививки сначала сделают медикам, людям с ограниченными возможностями и инвалидам войны. Весной вакцинируют пожилых (старше 65 лет), тех, кто страдает определенными заболеваниями, и людей, при работе которых требуется контакт с другими. Летом и осенью вакцину введут жителям многолюдных мест и лицам от 55 до 65 лет без основного заболевания.