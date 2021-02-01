ООН выделила $2 млн пострадавшим от войны регионам Азербайджана

ООН выделила 2 млн долларов США для поддержки гуманитарной деятельности в регионах Азербайджана, пострадавших от конфликта, сообщает представительство ООН в Азербайджане.

После трехстороннего соглашения, подписанного 9 ноября 2020 года, функционирующие в Азербайджане агентства ООН оказали первоначальную помощь в сфере продовольствия, убежищ, гигиены, подготовки к зиме, информирования о минной угрозе, образования, психологической и социальной поддержки.

Вышеуказанные средства были выделены на основании результатов оценочной миссии, проведенной на пострадавших от конфликта территориях.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи отметил, что выделение средств расширит масштаб деятельности, осуществляемой агентствами ООН для возвращения к нормальной жизни людей, пострадавших от конфликта: "Мы продолжим тесное сотрудничество с правительством Азербайджана, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами для удовлетворения срочных нужд самых уязвимых групп населения, включая женщин и детей".