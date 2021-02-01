Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 13:34

Латвия — небольшая страна на берегу Балтийского моря, здесь нет огромных залежей полезных ископаемых. Потому еще в советское время здесь было развито наукоемкое производство, регистрировались уникальные изобретения, в том числе в области биологии и медицины. Традиции этого не потеряны и развиваются. Недавно стало известно, что в Латвии начато производство мобильных лабораторий для тестирования, в том числе на коронавирус. Базирующееся в этой балтийское стране биотехнологическое предприятие MGI Latvia и строительное предприятие APB начали выпускать передвижные лаборатории. В таком современно оснащенном боксе, переделанном из морского контейнера, возможно сделать до 3 тысяч анализов в сутки. Представители головной фирмы уже сообщили, что в их планах — обеспечение потребности зарубежных рынков. Первые образцы уже поставлены в Швецию, откуда поступил запрос. Далее мобильные тест-лаборатории отправятся и в другие страны Евросоюза.

Директор компании MGI Latvia Роналдо Хуапайо-Дельгадо рассказал СМИ, что такие мобильные лаборатории можно установить за пару часов везде, где есть потребность проводить большое количество анализов, особенно в странах с высокой плотностью населения. «Чтобы обеспечить работу такого пункта, достаточно всего трех человек персонала, что особенно актуально там, где ощущается нехватка квалифицированных специалистов», - сказал он. Бывший 12-метровый морской контейнер укомплектован автоматизированным оборудованием, произведенным фирмой, на котором специалисты могут делать анализы на COVID-19. Лаборатория разделена на три зоны — хранения, подготовки образцов и тестирования. Все помещения оборудованы системами вентиляции высокого уровня, что соответствует так называемому второму уровню биозащиты. Благодаря автоматизации лаборатория значительно снижает риск инфицирования для специалистов, так как технология, созданная MGI, сканирует образцы, обрабатывает, выделяет РНК вируса и подготавливает их к последнему этапу - выявлению наличия вируса.