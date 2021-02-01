Илон Маск отправит в космос туристов

Американская компания SpaceX, основателем которой является один из самых богатых людей в мире Илон Маск, объявила о наборе космических туристов, об этом сообщают российские СМИ.

Макс ставит перед собой амбициозную задачу: до конца года осуществить первую в мире коммерческую миссию в космос.

Миссия уже получила название Inspiration4. Известно, что члены экипажа отправятся на ракете Falcon 9 на низкую околоземную орбиту, а сам полет будет продолжаться несколько дней, сообщается на сайте SpaceX. Других подробностей пока нет.

Уже известен первый член экипажа: это основатель платежной компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. В состав миссии войдут еще три человека, им Айзекман оплатит "билеты". Подать заявку на отбор для полета можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов. Пожертвование уйдет на помощь детям, больным раком. Имена всех космических туристов компания объявит до конца февраля.