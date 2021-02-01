Пурмухаммеди возглавил Комитет по развитию торговли с Азербайджаном

Губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди назначен председателем Комитета по развитию торговли с Азербайджаном, сообщает Trend.

Согласно решению, губернаторы иранских провинций Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Гилан, Занджан, Торгово-промышленная и Кооперационная палаты Ирана, промышленные горнорудные и торговые организации вышеназванных провинций и другие надлежащие структуры будут регулировать необходимые программы по активному участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Отмечается, что для расширения сотрудничества с соседними странами и развития ненефтяного экспорта будут максимально использованы все возможности, созданные на Южном Кавказе.