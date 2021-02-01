NEQSOL Holding запустил новую многофункциональную цифровую платформу обучения и взаимодействия NEQSOL Academy с целью личного и профессионального роста сотрудников компаний, входящих в состав холдинга.

NEQSOL Academy создана для поддержки развития сотрудников компаний холдинга с возможностью получения глобального образования в любое время в любом месте. С этой целью было налажено сотрудничество с Harvard Business School, MIT Sloan School, SkillSoft, RBL Institute, ADA University и другими учебными заведениями, программы которых добавлены на цифровую платформу. Около 10 000 сотрудников компаний холдинга в 8 странах смогут воспользоваться единой платформой для доступа к тренингам на 6 языках на различные темы в таких направлениях, как лидерство, менеджмент, личностное развитие, а также в функциональных и других областях.

«Впервые в Азербайджане и окружающем регионе создана платформа обучения и развития с таким широким спектром возможностей и функций. Это отражает важное значение, которое придается устойчивому развитию человеческого капитала в нашем холдинге», — заявил генеральный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

«NEQSOL Academy сыграет важную роль в личном и профессиональном развитии, а также в укреплении командного духа 10 000 сотрудников холдинга в разных странах. Мы будем продолжать расширять эту платформу. Я уверен, что NEQSOL Academy успешно претворит в жизнь свою миссию «путешествия к совершенству», — отметил главный директор по человеческому капиталу в NEQSOL Holding Мерич Тунч.

NEQSOL Academy также предоставляет широкие возможности для взаимодействия, обучения друг у друга и поддержания связи между сотрудниками холдинга из разных отраслей и стран посредством социальной платформы.

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.