Роберт Кочарян летит в Москву

По его словам, цель визита - участие в заседании совета директоров АФК "Система", где он с 2009 года занимает должность независимого директора.

Во вторник судья Анна Данибекян разрешила экс-президенту Роберту Кочаряну выехать за рубеж. На основании ее решения полиция временно снимает ограничения на выезд второго президента.

Издание напоминает, что в декабре прошлого года Кочарян уже был в Москве с частным визитом.