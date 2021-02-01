Роберт Кочарян летит в Москву
Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправится 3-8 февраля в Москву, сообщил Sputnik Армения руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.
По его словам, цель визита - участие в заседании совета директоров АФК "Система", где он с 2009 года занимает должность независимого директора.
Во вторник судья Анна Данибекян разрешила экс-президенту Роберту Кочаряну выехать за рубеж. На основании ее решения полиция временно снимает ограничения на выезд второго президента.
Издание напоминает, что в декабре прошлого года Кочарян уже был в Москве с частным визитом.