Чем опасен "британский" штамм коронавируса

Ученые из Швеции и Индии подробно описали характер мутаций, которые отличают новый, "британский" штамм коронавируса SARS-CoV-2 от классического "уханьского" варианта, а также определили, как влияют эти мутации на вирулентность вируса, его нейтрализацию антителами и эффективность вакцин. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv, сообщают РИА Новости.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, отнесенный к линии B.1.1.7, впервые был секвенирован в Великобритании в декабре 2020 года. В целом "британский" штамм имеет 29 мутаций по сравнению с исходным штаммом Wuhan. Это говорит о том, что он мутирует намного быстрее последнего, для которого вирусологи фиксировали примерно две мутации в месяц.

При этом многие мутации, обнаруженные в белке шипа нового штамма, облегчают связывание вируса с рецепторами клеток-хозяев. Поэтому ученые высказывают предположения, что штамм B.1.1.7 будет более опасным — обладать более высокой вирулентностью, а, возможно, и способностью уклоняться от действия разработанных вакцин.