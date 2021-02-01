МЧС ищет утонувших в Куре

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что 31 января в Куре утонули Юсифов Сафхан Айдын оглу (1983 г.р.) и Садыхбейли Рамин Гачай оглу (1995 г.р.).

Как сообщает сайт МЧС, к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС. 1 февраля на Куре были проведены разведывательные работы с использованием специальных крючков, а также визуальный осмотр прибрежной полосы и прилегающих территорий. В результате была найдена лодка, принадлежащая разыскиваемым лицам. С утра 2 февраля поисковая зона на реке расширилась (в районе городов Мингячевир и Евлах).