Какой погоды ждать завтра

Завтра, 3 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

На Апшероне ночью температура воздуха составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный. Ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на высокогорных территориях 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

3 февраля на Апшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.