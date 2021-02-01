Азербайджан: от энергетического и транспортного центра к цифровому хабу

Алимардан Султанов 14:31

Человечество вступило в новую эпоху - эпоху Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). Индустрия 4.0 - это совершенно новый этап развития, открывающий новые горизонты. Суть Индустрии 4.0 состоит в том, что материальный мир каждого из нас уже связан с виртуальным миром, и мы являемся свидетелями создания киберфизических систем, робототехники, умных городов и предприятий, мобильной связи 5-го поколения, Интернета вещей, и т.п. Азербайджан, неотъемлемая часть мирового сообщества и лидер Южного Кавказа с точки зрения экономического развития, также вступает в четвертую промышленную революцию. С годами Азербайджан стал страной, имеющей большое значение не только для региона, но и для всего Евразийского региона. Наша страна, расположенная на перекрестке Европы и Азии, на историческом Шелковом пути, является мостом между большими азиатскими странами, такими как Китай и Индия, и Европейским союзом, а также важной страной, соединяющей Россию с Ближним Востоком и Южной Азией.

Сегодня, в эпоху Индустрии 4.0, Азербайджан активно реализует крупные региональные и транснациональные проекты, пользуясь своим выгодным положением. Конечно, это прежде всего нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и проект Южного газового коридора, которые играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, обеспечивающие активное участие нашей страны в мировой торговле. Другим примером является маршрут Lapis Lazuli, пролегающий из Афганистана до Турции и далее в Европу. Реализация новых инфраструктурных проектов в различных регионах страны за последние годы, прокладка новых автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также ведущая роль нашей страны в реализации новых региональных проектов как составная часть целенаправленной политики Азербайджана, с одной стороны, вносит вклад в развитие внутренней транспортной инфраструктуры, а с другой, – превращает Азербайджан в транспортный узел Евразии. Победа в Отечественной войне и последовавшее за ней трехстороннее заявление, подписанное в Москве президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где предусматривается создание трехсторонней рабочей группы для восстановления транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, выводит Азербайджан на новую ступень в качестве хаба в регионе. Получение транспортного коридора через Армению значительно сокращает расстояние, необходимое для преодоления, и создает альтернативную ветку для транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Все вышеперечисленное также дает возможность Азербайджану переходить постепенно на цифровое развитие страны и превратиться в ближайшем будущем в цифровой хаб региона. Сегодня, благодаря удачному географическому расположению и статусу энергетического и транспортного центров, а также своему потенциалу Азербайджан может стать и Региональным цифровым центром для близлежащих регионов. На фоне интенсивной цифровизации в современном мире диджитализация экономики и создание цифровой экономики в нашей стране - это не только хорошая перспектива, но и необходимость, которая более очевидна во время глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, в эпоху строгого карантина спрос на цифровые услуги стремительно рос, услуги подключения стали более актуальными, чем когда-либо, практически все сферы общественной жизни перешли в онлайн, и эта трансформация продолжается и сегодня. Однако сейчас необходимо не только расширять объем этих услуг, но и добиваться высокого качества и применять в этом направлении модель государственно-частного партнерства (ГЧП). Сегодня происходящие в мире изменения на фоне борьбы с пандемией ставят и перед Азербайджаном обязательства отвечать современным вызовам и открывать новые горизонты в экономическом развитии. Как и в развитых странах, для Азербайджана также являются приоритетом вопросы цифровизации экономики, построения цифровой экономики и применения инноваций. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы господином Президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения создают для этого все возможности.