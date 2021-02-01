Турецкий спецназ обезвредил трех террористов
ВС Турции совместно со спецслужбами провели антитеррористическую операцию на севере Сирии, сообщило Министерства национальной обороны Турции.
В зонах операции «Источник мира» и «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы три боевика сирийского крыла террористической организации PKK – YPG. Террористы пытались проникнуть в районы, подконтрольные отрядам сирийской оппозиции и ВС Турции, с целью дестабилизации ситуации, но были своевременно выявлены и обезврежены турецким спецназом, говорится в сообщении.