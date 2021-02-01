Кабмин подготовит Стратегию развития Азербайджана
Кабинет министров в девятимесячный срок подготовит и представит президенту Азербайджана проект Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Это отражено в распоряжении президента Ильхама Алиева об утверждении "Азербайджан 2030: Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию".
Согласно распоряжению, при подготовке Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы Кабинет министров Азербайджана обеспечит следующее:
- эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями и специализированными консалтинговыми компаниями;
- привлечение соответствующих государственных органов (учреждений), научных организаций, специалистов и институтов гражданского общества.
Кабинету министров поручено раз в год информировать президента Азербайджана о проделанной работе по реализации Национальных приоритетов, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Соответствующие государственные органы (учреждения) примут необходимые меры для выполнения задач, вытекающих из Национальных приоритетов.