Турецкая Sabah пишет, что в этом году валюта опередила все аналоги развивающихся рынков, за исключением китайского юаня, после того как новый глава Центробанка Турецкой Республики Наджи Агбал повысил ставки до 17% с 10,25% с ноября и пообещал бороться с двузначной инфляцией.

В минувший понедельник турецкая лира выросла более чем на 1,9% - до самого высокого уровня с августа, индикатор риска упал почти до самого низкого уровня за год, вызванный заявлениями Центробанка республики и данными, указывающими на дальнейшее восстановление в обрабатывающей промышленности.

В свой лучший день в этом году лира подскочила до 7,1666 против доллара к 6:30 вечера по местному времени. Она растёт семь из последних девяти торговых дней. Повышение ставок и обещание правительства начать новую, более благоприятную для рынка экономическую эру повысили ожидания того, что Турция справится с инфляцией, повысит свой кредитно-денежный авторитет и восстановит валютные резервы, указывается в статье турецкого издания.

Некоторые иностранные инвесторы вернулись в турецкие активы, подняв лиру с рекордных минимумов, достигнутых три месяца назад.

Представляя первый отчёт по инфляции за год, Агбал на прошлой неделе подтвердил приверженность ЦБ поддержанию жёсткой денежно-кредитной политики, даже если потребуются более «фронтальные» шаги. Он также придерживался прогноза, что инфляция упадет до 9,4% в этом году. Годовая инфляция в декабре выросла до 14,6%.

Опрос Reuters, проведённый 14 экономистами в пятницу, предсказал, что годовая инфляция вырастет до 14,68%. Опрос 17 экономистов агентства Анадолу также в пятницу показал, что уровень инфляции достигнет 14,75%.

По словам Агбала, банк будет держать политику жёсткой до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня в 5%, что, по его словам, произойдет не раньше 2023 года.