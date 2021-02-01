В США показали беспилотный электробус

В США представили автоматизированный автобус Xcelsior AV, который использует технологию самоуправления. Он разработан компанией New Flyer, сообщает Daily Mail.

Электробус длиной почти 12,5 метра и может вместить в себя 40 человек, есть пространство для стоящих пассажиров и два места для инвалидных колясок. Машина может двигаться сама по себе в определенной зоне, а технология AutoDrive с помощью лидаров, радаров и камер позволяет обнаруживать пешеходов, другие транспортные средства и препятствия.

Электробус также может обмениваться данными с другими интеллектуальными транспортными средствами и инфраструктурой, такими как светофоры или пешеходные сигналы.