Кто приобрел сотни льготных квартир в Говсане

Как сообщал ранее haqqin.az, Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс выбора 477 квартир в зданиях №1,4,5 и 6 Говсанского жилого комплекса, продажа которых проводилась 18 декабря 2020 года по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».

Следуя принципам прозрачности процесса выбора квартир, MİDA сегодня обнародовала статистические данные, из которых отчетливо видно, кто и когда купил квартиру в жилом комплексе.

Согласно этим данным, 31 процент всех квартир приобрели молодые семьи, где возраст супружеских пар не превышает 35 лет.

С более подробными статистическими данными можно ознакомиться по ссылке Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (mida.gov.az).

MİDA также распространила подробные статистические данные касательно времени выбора данных квартир. С этими данными можно ознакомиться по ссылке Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (mida.gov.az).