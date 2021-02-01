В Финляндии за поездку на такси можно будет расплатиться идеей

В Финляндии 3 февраля будет ездить особое такси, где можно будет проехать абсолютно бесплатно. Об этом сообщает Yle. Такое такси будет функционировать в столичном регионе, а также в Оулу и в Рованиеми. Вместо денег клиента попросят высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.

"Мы надеемся, что люди расскажут о своем опыте и дадут конкретные советы по улучшению нашего сервиса. Мы будем благодарны за любые мнения и комментарии", - заявила представитель Таксомоторного общества Финляндии Катя Сакса.

При этом специальное такси можно будет вызвать только по телефону. Все мнения клиентов будут задокументированы и опубликованы в соцсетях. В кампании участвуют Таксомоторное общество и фирмы Lähitaksi, Taksi Helsinki и Otaxi.