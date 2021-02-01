В Азербайджане упростили программы выпускных и вступительных экзаменов

При согласовании с Минобразования Азербайджана пересмотрены и упрощены программы выпускных и вступительных экзаменов, сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде. Об этом передает Trend.

По словам Аббасзаде, меры по упрощению программ приняты в связи с влиянием на образовательный процесс сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и мер, направленных на предотвращение ее распространения, а также по причине приостановления онлайн-уроков в прифронтовых районах во время контрнаступательной операции по освобождению наших земель.

Председатель ГЭЦ добавила, что с этого года в экзаменационную программу по предмету история включена тема "Отечественная война за Карабах (Вторая Карабахская война)".