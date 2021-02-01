В Азербайджане увеличатся зарплаты

Важным фактором высокого развития является не только экономический рост, но и социальное благополучие всех членов общества. По мере развития экономики необходимо увеличивать благосостояние и доходы граждан, в том числе заработную плату, обеспечив достойный уровень. Кроме того, рост заработной платы должен согласовываться с увеличением производительности труда.

Как сообщает Азер ТАдж, об этом говорится в утвержденном сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

Подчеркивается, что повышение доходов в стране должно создать более широкие экономические возможности, обеспечить эффективную занятость и достойную работу для всех групп населения и, в частности, улучшить доступ женщин к экономическим ресурсам.

Необходимо создать необходимые стимулы для увеличения доли частного сектора в занятости – по показателям наемных работников доля работодателей частного сектора должна быть преобладающей.

Устойчивое экономическое развитие должно обеспечивать справедливое распределение доходов и повышать социально-экономическое благосостояние населения с низкими доходами. Следует определить объем неформальной занятости и принять комплексные меры по ее предотвращению, а также провести работу по легализации доходов.