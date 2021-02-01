Неоценимую роль в победном завершении 44-дневной Отечественной войны сыграли не только наши солдаты и офицеры, но и врачи. Они поддерживали наших героев как на переднем крае, так и в тылу, лечили раненых и внесли свой вклад в историческую Победу. Среди них было много врачей из Baku Medical Plaza.

Baku Medical Plaza снял фильм о героях в белых халатах, участвовавших в Отечественной войне. В фильме врачи вспоминают о войне. Представляем этот фильм.