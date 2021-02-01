Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН, специально для haqqin.az 15:56

Впервые из Турции в Калужскую область России, транзитом через Баку, вышел железнодорожный состав из 15 вагонов с грузом более трех тысяч единиц бытовой техники. Отныне к маршрутам автомобильного транспорта через страны ЕС и морской перевалки через порты Черного моря добавился железнодорожный маршрут через Азербайджан. Небольшое сообщение из сферы макроэкономики имеет как далеко идущие последствия, так и серьезные основания из опыта экономического партнёрства России и Турции.

Двусторонний торговый оборот около $25 млрд в год и более 20 млн тонн грузопотока между двумя странами на самом деле хорошая питательная среда для выстраивания связей трансрегионального партнёрства. Некоторые в этом деле идут напролом, пытаясь навязать более слабым выгодные себе позиции в торговом соглашении сразу - это, собственно, видно на примере соглашений США и ЕС, и, в свою очередь, Евросоюз уже с позиции сильного диктует бывшим советским республикам в схеме ЗСТ (Зоны свободной торговли)"Восточного партнёрства". Но Москва и Анкара движутся к этой реальности по-другому, постепенно обрастая линиями промышленной корпорации, и в ряд своих составляющих они будут вовлекать азербайджанские компании. В данном случае речь идёт об интересах АЗЖД и ADY Express, а также целого ряда производителей в промышленных парках. Один из главных транспортных проектов в этой программе трансрегиональной интеграции - сопряжение железнодорожной сети. Поэтому в мае 2019 года главы национальных железнодорожных магистралей Турции, Азербайджана и России подписали меморандум, предусматривающий обеспечение регулярных перевозок по маршруту Баку - Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы. Было принято решение начать строительство второго железнодорожного пути колеи 1520 на участке Ахалкалаки (Грузия) – Карс протяженностью 76 километров по территории Турции и дополнительного терминально-логистического центра в Карсе, что даст возможность быстрее проводить перевод оси составов с российской колеи на европейскую, а часть грузов перегружать на другие виды транспорта. За последние 18 лет Турция инвестировала в развитие своих железных дорог $23,2 млрд, пытаясь увеличить долю железнодорожных грузоперевозок в общем объеме наземных перевозок с 5% до 10%. Что возить? Это действительно основной вопрос. Но уже имеющий ответ в разных сферах бизнеса. Уголь Например, по росту закупок кузбасского угля в 2020 году лидируют Турция, Марокко и Пакистан. И хотя общий объем экспорта Кузбасса в результате пандемии снизился на 16,5%, ряд стран его заметно нарастили: Турция в 1,5 раза (с 9,5 млн до 14 млн тонн). Учитывая, что терминалы в Новороссийске работают в некоторые периоды на пределе загрузки, имеет смысл осуществлять часть доставки, например потребителям в Африке, через турецкие порты.

Металлургия В 2018 году Магнитогорский металлургический комбинат при содействии ADY Express разработал маршрут доставки на комбинат MMK Metalurji (дочернее предприятие ММК в Турции) до 250 тыс. тонн горячекатаного рулона, это около трети потребности предприятия в год. Подобная диверсификация по более коротким срокам доставки позволила компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийска. Снизило число механических повреждений при перевалке, сохранив качественные характеристики металла. Как отмечали в ММК, данный маршрут позволяет рассматривать перспективу наращивания экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт магнитогорцев в турецком Искендеруне. Сборка автомобилей Одна из важнейших сфер российско-турецкого сотрудничества, где также начиная с этого года будет принимать участие Азербайджан предприятием в Гаджигабульском промышленном квартале по сборке малотоннажных грузовиков "Группы ГАЗ". Платформа российско-турецкой автосборки достаточно обширная. АвтоВАЗ осуществляет поставки двигателей для завода в Бурсе Oyak-Renault, выпускающего модели Renault Fluence и Renault Clio. Это один из примеров трансрегиональной интеграции. Наиболее короткий маршрут из Тольятти как раз по железнодорожной магистрали через Азербайджан. Также АвтоВАЗ планирует после кризиса расширить линейку поставок в Турцию популярных моделей Lada 4x4 и Lada Vesta.