США назвали условия снятия санкций с «Северного потока-2»

США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкции с "Северного потока-2" при том условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. Как сообщает ТАСС, об этом написала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации .

"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение", - отметил источник германской газеты, добавив: "В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северный поток-2".

Как отмечает Handelsblatt, в частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

По информации издания, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с президентом США Джо Байденом тему "Северного потока-2", хотя в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора этот момент упомянут не был.