В последние дни в социальных сетях распространилась аудиозапись о том, что в Азербайджане третья волна коронавируса будет более страшной и уничтожающей, на этой стадии будет наблюдаться массовое инфицирование детей, а также о том, что в клиниках готовятся к приему инфицированных детей, сообщает сайт СГБ Азербайджана.

Согласно информации, в результате расследования, проведенного СГБ, было установлено, что эту информацию, вызвавшую панику и необоснованное беспокойство среди граждан, распространила врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, командированная в настоящее время в Гобустанскую центральную районную больницу в связи с лечением коронавирусных больных Меджидова Илаха Тельман гызы (1974 г.р.).

И.Меджидова извинилась перед общественностью за распространение аудиозаписи, сделанной на основании своих ошибочных выводов, отметила, что совершила этот поступок без учета его возможных тяжелых последствий в такой важный момент.

В соответствии с законодательством И.Меджидова будет привлечена к ответственности.