Азербайджанская IT-компания договорилась о сотрудничестве с Visa

16:18

Впервые на азербайджанском рынке IT-платформа InLoya.com, созданная местными разработчиками, подписала контракт о сотрудничестве с международной компанией платежных технологий Visa с целью создания платформы построения лояльности для предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. Данное достижение определенно занимает немалое место в развитии местной IT-сферы в рамках глобальной индустрии. Условия договора позволяют держателям корпоративных карт Visa Business и Visa Platinum Business из 14 стран мира на территории Юго-Восточной Европы и СНГ пройти регистрацию на платформе и получить в течение 6 месяцев услуги Medium тарифа абсолютно бесплатно. Спустя 6 месяцев будет возможность продолжить использование платформы со скидкой до 80% процентов.

Проект InLoya.com был продуман, создан и запущен азербайджанской компанией OOO Frazex в 2018 году. InLoya.com посредством автоматизации маркетинговых решений помогает своим клиентам достичь развития взаимоотношений с потребителями, получить их лояльность, увеличить средний чек и улучшить качество обслуживания. Платформа InLoya.com объединяет в себе все необходимые бизнес-решения и благодаря этому ее пользователи смогут: Создать собственную программу лояльности; Автоматизировать маркетинговые акции; Визуализировать статистические данные; Работать с базой клиентов; Собирать отзывы с клиентов в необычном формате; Сопутствовать каждому клиенту на всем его жизненном пути. «Мы рады началу сотрудничества и надеемся, что наши совместные усилия приведут к росту информированности местного бизнеса о возможностях масштабирования и экспорта услуг на мировую арену и тем самым, дадут толчок развитию азербайджанской IT-сферы, позволяя расширить географию сотрудничества», – отметил генеральный директор InLoya.com Джамал Хасаев. Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона, считает, что привилегии от Visa помогут представителям малого и среднего бизнеса Кавказского региона продолжить активную деятельность в период пандемии.