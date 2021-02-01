Азербайджанская IT-компания договорилась о сотрудничестве с Visa
Впервые на азербайджанском рынке IT-платформа InLoya.com, созданная местными разработчиками, подписала контракт о сотрудничестве с международной компанией платежных технологий Visa с целью создания платформы построения лояльности для предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. Данное достижение определенно занимает немалое место в развитии местной IT-сферы в рамках глобальной индустрии.
Условия договора позволяют держателям корпоративных карт Visa Business и Visa Platinum Business из 14 стран мира на территории Юго-Восточной Европы и СНГ пройти регистрацию на платформе и получить в течение 6 месяцев услуги Medium тарифа абсолютно бесплатно. Спустя 6 месяцев будет возможность продолжить использование платформы со скидкой до 80% процентов.
Проект InLoya.com был продуман, создан и запущен азербайджанской компанией OOO Frazex в 2018 году. InLoya.com посредством автоматизации маркетинговых решений помогает своим клиентам достичь развития взаимоотношений с потребителями, получить их лояльность, увеличить средний чек и улучшить качество обслуживания.
Платформа InLoya.com объединяет в себе все необходимые бизнес-решения и благодаря этому ее пользователи смогут:
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Создать собственную программу лояльности;
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Автоматизировать маркетинговые акции;
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Визуализировать статистические данные;
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Работать с базой клиентов;
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Собирать отзывы с клиентов в необычном формате;
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Сопутствовать каждому клиенту на всем его жизненном пути.
«Мы рады началу сотрудничества и надеемся, что наши совместные усилия приведут к росту информированности местного бизнеса о возможностях масштабирования и экспорта услуг на мировую арену и тем самым, дадут толчок развитию азербайджанской IT-сферы, позволяя расширить географию сотрудничества», – отметил генеральный директор InLoya.com Джамал Хасаев.
Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона, считает, что привилегии от Visa помогут представителям малого и среднего бизнеса Кавказского региона продолжить активную деятельность в период пандемии.
Подключиться к платформе и получить привилегии очень просто! Необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте InLoya.com, подтвердив при этом, что вы являетесь картодержателем Visa Business или Visa Platinum Business.
Для получения более подробной информации переходите по ссылке https://inloya.com/visa
*Выделенные поля должны отображаться в виде линка, “до 80% процентов” с переходом на http://inloya.com/visa , “ООО “Frazex”” с переходом на http://frazex.com
* К письму прикреплены логотипы InLoya.com и Visa, которые должны отображаться в пресс-релизе.