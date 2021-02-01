Минздрав о порядке вакцинации в Азербайджане

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» успешно продолжается процесс вакцинации медицинских работников. 70% работников здравоохранения уже прошли вакцинацию. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно стратегии, следующий этап вакцинации против COVID-19 начнется с 8 февраля. В целях упорядоченной организации этого этапа с 00:00 5 февраля 2021 года граждан старше 65 лет просят зайти на портал randevu.its.gov.az, зарегистрироваться для проведения вакцинации и выбрать ближайший медицинский пункт. После регистрации гражданам сообщат через СМС, и они смогут получить первую дозу вакцины.

Даже если дата введения второй дозы и другие необходимые сведения будут отражены в «информационной форме», предоставляемой гражданам в медицинском пункте, дополнительно дата введения второй дозы будет повторяться посредством смс. Обратите внимание, что только предварительно зарегистрировавшись на randevu.its.gov.az можно подать заявку на вакцинацию, а инъекция второй дозы будет проводиться в пункте, где была введена первая доза. Дополнительные инструкции по использованию системы будут предоставлены в ближайшие дни.