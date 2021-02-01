Сдана в пользование электронная библиотека UNEC

Профессорско-преподавательский состав и студенты UNEC могут использовать ресурсы электронной библиотеки из своих личных кабинетов, а сотрудники получить доступ к ней под именем пользователя. В электронной библиотеке создана возможность подробного поиска через ресурсы. Поиск осуществляется через электронные ресурсы UNEC, а также через базы подписчиков. В электронной библиотеке читатели пользуются такими открытыми ресурсами, как İPR books, EBSCO Hiperkitap, база ProQuestin Ebook Central, а также Кембриджского университета, института İKSAD, университета Анкара и Стамбульского университета, The Universal Digital Library, World Digital Library, ECONBİZ. В этих базах тысячи электронных ресурсов на разных языках.

В электронной библиотеке все сведения об ИЦБ UNEC собраны на одной платформе. Впервые создана возможность через платформу выполнить поиск в электронном каталоге библиотеки.

В служебной панели «Спроси у библиотекаря» представлены интересующие и часто задаваемые читателями вопросы и ответы. С целью изучения мнений и предложений читателей создан раздел «Отзывы и предложения». Здесь свободно можно выразить отзывы, предложения и замечания по поводу деятельности библиотеки. В электронной библиотеке можно получить сведения о структуре ИЦБ, волонтерах библиотеки, проектах, деятельности социальных медиа, средствах связи библиотек.