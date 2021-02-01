МВД еще раз о запрете на свадьбы и дни рождения

МВД Азербайджана обратилось к жителям в связи с проведением свадебных торжеств и дней рождения.

Начальник отдела СМИ и связям с общественностью майор полиции Эльшад Гаджиев сказал журналистам, что в Азербайджане с 1 февраля восстановлено обслуживание клиентов на предприятиях общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других местах с 06:00 до 00:00.

"В сферах деятельности и услуг, которым разрешено работать, должны строго соблюдать ограничения и требования, установленные соответствующими решениями Кабинета министров в связи с периодом пандемии. В период особого карантинного режима в заведениях общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других подобных местах запрещается организация и проведение шоу, свадеб, помолвок и других массовых мероприятий", - сказал Гаджиев.