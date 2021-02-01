Минздрав призвал граждан доверять только официальной информации

«Распространенная в соцсетях аудиозапись о том, что новая мутация коронавируса окажет серьезное воздействие на детей и в больницах созданы детские койки, не соответствует действительности». Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Всемирная организация здравоохранения распространила информацию в связи с новой мутацией, где говорится, что нет никаких фактов угрозы, которую она может представлять для детей. С учетом значимости этой темы призываем граждан доверять только официальной информации», - заявили в министерстве.