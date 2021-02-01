Америке предрекают экономический бум наша корреспонденция
После яростного месяца января, в котором нашлось место и процедуре второго импичмента против Дональда Трампа, и нападению его сторонников на цитадель американской демократии - Капитолий, и инаугурации Джо Байдена в условиях фактически осадного положения, в Вашингтоне наконец-то установилось политическое затишье. Демократы и республиканцы довольно вяло готовятся начать на следующей неделе то, что называется «политическим судом» над Трампом - продолжение импичмента в верхней палате. Сам Трамп, находясь в своем гольф-клубе во Флориде, так же лениво меняет своих адвокатов для защиты в сенате, прекрасно зная, что он в любом случае будет оправдан.
Наверное, единственной важной новостью на этой неделе стала встреча Байдена с 10 сенаторами-республиканцами в Белом доме - первое общение с законодателями после вступления в должность. Она была всецело посвящена обсуждению амбициозного плана президента по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. От этой встречи никто в американской столице не ожидал прорыва, но важно, что стороны остались в целом довольны друг другом и выражают надежду на то, что им удастся смягчить противоречия между президентом и Конгрессом.
Сенаторы-республиканцы считают, что 1,9 триллиона станут непосильной ношей для бюджета страны и предлагают снизить планку до приблизительно 600 миллиардов.
На их стороне только что опубликованный экономический прогноз, составленный Бюджетным офисом Конгресса (английская аббревиатура CBO) - межпартийной группой экспертов Капитолия. И он неожиданно оказался весьма оптимистичным.
В течение минувшего года после начала пандемии коронавируса в стране разорились десятки тысяч предприятий, миллионы граждан потеряли работу. Однако, как предсказывает CBO, в 2021 году Америку ожидает значительно более быстрый рост, чем этого ожидали минувшим летом. По убеждению экспертов, экономика страны вырастет к концу года на целых 4,6 процента после падения в предыдущем году на 3,5 процента. В дальнейшем темпы роста вернутся к более «типичным» показателям - в районе 2+ процента в год.
При этом выкладки экономистов значительно более скромны в отношении сокращения безработицы, а это здесь ключевой показатель экономического благоденствия. Сейчас уровень безработицы составляет около 8,4 процента. Предполагается, что к концу года он сократится до 5,7 процента, но чтобы достичь показателя 2019 года - 3,7 процента понадобится десятилетие.
При этом все эти предсказания не учитывают принятия финансового плана Байдена. Демократы полагают, что если сенат на него согласится, укрепление экономики пойдет еще быстрее. Республиканцы с этим не согласны. «Это политический вопрос, - говорит Дуглас Холтц-Экин, бывший глава CBO. - Такая настойчивость противоречит всем нынешним выкладкам. Нам не нужны 1,9 триллиона, чтобы решить все унаследованные страной проблемы».
Разумеется, споры вокруг плана Байдена являются внутренним делом Соединенных Штатов. Но состояние американской экономики не может не интересовать весь остальной мир. В случае, если Америке удастся воплотить оптимистические предсказания, эта страна станет локомотивом, который поможет вытащить из кризиса все остальные страны, в первую очередь погрязшую в бесконечных локдаунах и потерявшую какие-либо ориентиры Европу.
Казалось бы, фортуна благоволит новой команде Белого дома. Но коронавирус продолжает оставаться большой бедой, которая ежедневно уносит жизни американцев. На начало февраля в стране за год умерли 443.375 человек. Однако за последние две недели число зарегистрированных новых случаев «короны» сократилось на 29 процентов, число госпитализаций - на 21 процент, число смертей по-прежнему высокое, но и оно сократилось на 2 процента. Байден надеется, что эти кривая быстро пойдет вниз благодаря повсеместно введенному требованию об обязательном ношении масок, увеличению числа тестов и другим мерам, которые стали жестко применяться в стране после года фактического саботажа «самого стабильного гения», как называет себя Трамп.
И если так все пойдет и дальше, то демократы значительно укрепят свои позиции в стране перед промежуточными выборами в Конгресс 2022 года, на которых республиканцы полны решимости взять реванш.