После яростного месяца января, в котором нашлось место и процедуре второго импичмента против Дональда Трампа, и нападению его сторонников на цитадель американской демократии - Капитолий, и инаугурации Джо Байдена в условиях фактически осадного положения, в Вашингтоне наконец-то установилось политическое затишье. Демократы и республиканцы довольно вяло готовятся начать на следующей неделе то, что называется «политическим судом» над Трампом - продолжение импичмента в верхней палате. Сам Трамп, находясь в своем гольф-клубе во Флориде, так же лениво меняет своих адвокатов для защиты в сенате, прекрасно зная, что он в любом случае будет оправдан.

Наверное, единственной важной новостью на этой неделе стала встреча Байдена с 10 сенаторами-республиканцами в Белом доме - первое общение с законодателями после вступления в должность. Она была всецело посвящена обсуждению амбициозного плана президента по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. От этой встречи никто в американской столице не ожидал прорыва, но важно, что стороны остались в целом довольны друг другом и выражают надежду на то, что им удастся смягчить противоречия между президентом и Конгрессом.

Сенаторы-республиканцы считают, что 1,9 триллиона станут непосильной ношей для бюджета страны и предлагают снизить планку до приблизительно 600 миллиардов.

На их стороне только что опубликованный экономический прогноз, составленный Бюджетным офисом Конгресса (английская аббревиатура CBO) - межпартийной группой экспертов Капитолия. И он неожиданно оказался весьма оптимистичным.

В течение минувшего года после начала пандемии коронавируса в стране разорились десятки тысяч предприятий, миллионы граждан потеряли работу. Однако, как предсказывает CBO, в 2021 году Америку ожидает значительно более быстрый рост, чем этого ожидали минувшим летом. По убеждению экспертов, экономика страны вырастет к концу года на целых 4,6 процента после падения в предыдущем году на 3,5 процента. В дальнейшем темпы роста вернутся к более «типичным» показателям - в районе 2+ процента в год.

При этом выкладки экономистов значительно более скромны в отношении сокращения безработицы, а это здесь ключевой показатель экономического благоденствия. Сейчас уровень безработицы составляет около 8,4 процента. Предполагается, что к концу года он сократится до 5,7 процента, но чтобы достичь показателя 2019 года - 3,7 процента понадобится десятилетие.

При этом все эти предсказания не учитывают принятия финансового плана Байдена. Демократы полагают, что если сенат на него согласится, укрепление экономики пойдет еще быстрее. Республиканцы с этим не согласны. «Это политический вопрос, - говорит Дуглас Холтц-Экин, бывший глава CBO. - Такая настойчивость противоречит всем нынешним выкладкам. Нам не нужны 1,9 триллиона, чтобы решить все унаследованные страной проблемы».