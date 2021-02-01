Разъяренный носорог убил егеря
Сотрудник департамента лесного хозяйства погиб в результате нападения носорога в национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Вечером в субботу, 30 декабря, разъяренный носорог напал на егеря и растерзал его.
«Егерь Мохешвар Хазарика скончался на месте. Его экстренно доставили в больницу, и врачи констатировали его смерть. Это очень печальная новость для всего нашего коллектива», — сказал директор национального парка Сивакумар.
Заповедник Казиранга — самое крупное место обитания однорогих носорогов.