Основателя Alibaba не включили в список бизнес-лидеров Китая

Такой шаг подчеркивает установившееся в последнее время негативное отношение к предпринимателю со стороны властей Китая, отмечает агентство.

Финансируемая государством китайская газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка лидеров предпринимательства страны. Вместо него на первой полосе — основатель Huawei Жень Чжэнфэй, глава Xiaomi Лей Цзюнь и президент BYD Ван Чуаньфу, пишет Reuters.

Публикация вышла во вторник, 2 февраля, в тот же день, когда Alibaba опубликует квартальную отчетность.

Проблемы с властями Китая у Джека Ма начались, когда 24 октября 2020 года он негативно высказался о финансовой системе и работе регуляторов страны. Сразу же после этого власти отложили IPO «дочки» Alibaba — Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в истории. Позже власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba, а самому предпринимателю рекомендовали не покидать страну.

СМИ сообщали, что критика Джека Ма не понравилась председателю КНР Си Цзиньпину, который лично распорядился приостановить громкое IPO финтеха.