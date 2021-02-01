В Азербайджане 159 новых больных COVID-19

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана сообщили, что 332 пациента были выписаны после завершения лечения в больницах особого режима.

Согласно информации, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 230 455 случаев заражения коронавирусом, из них 223 807 человек благополучно прошли лечение, 3 141 пациент клиник скончался. Лечение 3 507 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 2 419 747 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 713 - за минувшие сутки.