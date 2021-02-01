Шведские банки перестали давать кредиты нефтяникам

Все большее число шведских банков отказывают клиентам в кредитах, если их бизнес недостаточно экологичный, пишет Bloomberg.

Крупнейший банк Швеции Swedbank AB стал последним в стране, кто ограничил кредитование на основе климатических критериев. Стокгольмский банк перестал предоставлять займы новым нефтегазовым проектам, он также прекратит давать деньги на добычу сырья в Арктике. Финансовая организация по-прежнему открыта для кредитования «тех, кто хочет перейти на углеродную нейтральность», отметил генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон.

Такие решения принимаются на фоне критики банков. Их обвиняют в том, что они делают недостаточно для решения проблемы изменения климата. С момента подписания Парижского соглашения десять ведущих скандинавских банков предоставили кредиты компаниям и проектам в сфере угля, нефти и газа почти на 70 миллиардов долларов.

Банки в Европе могут сыграть большую роль в переходе к углеродной нейтральности, потому что предприятия по-прежнему получают примерно две трети денег на свои проекты от кредиторов, пишет издание.