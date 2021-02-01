Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса
Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.
Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.
Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.