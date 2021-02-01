Отдел информации 18:28

Переехавшая 23 года назад из Азербайджана в Турцию Кифаят Коджабаджаг узнала о том, что ее сын Хикмет Фикрет оглу Гасанов стал шехидом во время войны в Карабахе. Женщина проживала в турецком городе Балыкесир и многие годы не общалась со своим сыном. Об этой драматической истории пишут турецкие СМИ.

От первого брака в Азербайджане у Кифаят родились сын и дочь. После развода у нее полностью пропала связь с семьей. В 1998 году она переехала в Турцию, где вышла во второй раз замуж за жителя Балыкесира Джелаледина Коджабаджага. Сейчас женщине 60 лет. Кифаят Коджабаджаг не знала, что ее уже взрослый сын участвовал в Отечественной войне и стал шехидом. История жизни и гибель Хикмета Гасанова в войне растрогала одного из турецких студентов, который задался целью отыскать мать шехида и сообщить ей о гибели сына. Каким-то образом ему удалось выяснить, что женщина проживает Балыкесире и он связался с главой муниципалитета Сындыргы. Муниципалитет совместно с представителями азербайджанской диаспоры провел расследование и установил место проживания Кифаят Коджабаджаг, которую местные звали Аишей.