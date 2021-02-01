Определена глубина падения экономики Европы

Из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничений экономика Европы по итогам прошлого года сократилась на 6,8 процента. Глубину падения оценил CNBC.

За последний квартал 2020-го в странах ЕС усугубилась ситуация со здравоохранением, а Германии и Франции пришлось снова вводить локдауны. Ужесточение социальных ограничений закономерно отразилось на экономической ситуации: за последние три месяца 2020-го ВВП ЕС сократился на 0,7 процента. Помимо неравномерного распространения вакцин от COVID-19 ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в новом году увеличилось и количество заражений новым штаммом вируса.

Самой сильной экономикой еврозоны считается Германия: ее восстановление затормозилось на фоне введения новых ограничений из-за коронавируса. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика региона в этом году вырастет только на 4,2 процента.