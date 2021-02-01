Отдел международной информации 19:01

Новые ограничительные меры, введенные властями Франции, в которые входит закрытие торговых центров и границ для путешествующих из-за границы Евросоюза. Журналисты и комментаторы называют это «игрой на время». А экономисты и историки уже определяют ситуацию мрачно - как «сумерки величия Франции». «Сюрприз от шефа» - так называет комментатор газеты 20 Minutes решение президента Эммануэля Макрона, вопреки рекомендациям, не вводить нового локдауна.

«Власти играют на время, рассчитывая на то, что этот шаг станет щитом для сдерживания пандемии», - пишет издание на своей интернет-странице. Цитируемое там «окружение премьера» Жана Кастекса, объясняет экономическими и общественными интересами неприменение рекомендаций Научного совета по Covid-19, касавшихся ужесточения карантина. «Решение президента, принятое вопреки советам технократов — это основной стратегический поворот в войне с вирусом. Это рискованный, но смелый расчет на то, чтобы не закрываться в ошибочном поле «stop and go до следующих локдаунов»», - так оценил депутат президентской партии Бруно Бонелла, которого цитирует 20 Minutes. Известный экономический публицист Николя Беверез в понедельничном выпуске газеты Le Figaro назвал «беспрецедентным со времен мировых войн вызовом для демократии». Он подчеркнул, что «хотя пандемия и общественная усталость повсеместны, увеличивается дистанция, разделяющая разные нации». Эти свои слова он иллюстрирует данными, касающимися экономического спада: средняя цифра для зоны евро составляет 7,2 процента от ВВП, в США — 3,5, в Китае — 2,3, а во Франции экономика съежилась на 8,3 процента. «Франции грозит обрушение, сравнимое с июнем 1940 года», - предсказывает Беверез. По мнению публициста, «потеря контроля над санитарной ситуацией, над экономикой и моральным единством народа — это стратегия убийства свободы, в которой государство вместо преодоления эпидемии, мобилизуется на контроль над гражданами и предпринимательством. Этому служит и заливание их потоком общественных денег».