Франции грозит обрушение, сравнимое с июнем 1940 года Наш обзор
Новые ограничительные меры, введенные властями Франции, в которые входит закрытие торговых центров и границ для путешествующих из-за границы Евросоюза. Журналисты и комментаторы называют это «игрой на время». А экономисты и историки уже определяют ситуацию мрачно - как «сумерки величия Франции».
«Сюрприз от шефа» - так называет комментатор газеты 20 Minutes решение президента Эммануэля Макрона, вопреки рекомендациям, не вводить нового локдауна.
«Власти играют на время, рассчитывая на то, что этот шаг станет щитом для сдерживания пандемии», - пишет издание на своей интернет-странице. Цитируемое там «окружение премьера» Жана Кастекса, объясняет экономическими и общественными интересами неприменение рекомендаций Научного совета по Covid-19, касавшихся ужесточения карантина.
«Решение президента, принятое вопреки советам технократов — это основной стратегический поворот в войне с вирусом. Это рискованный, но смелый расчет на то, чтобы не закрываться в ошибочном поле «stop and go до следующих локдаунов»», - так оценил депутат президентской партии Бруно Бонелла, которого цитирует 20 Minutes.
Известный экономический публицист Николя Беверез в понедельничном выпуске газеты Le Figaro назвал «беспрецедентным со времен мировых войн вызовом для демократии». Он подчеркнул, что «хотя пандемия и общественная усталость повсеместны, увеличивается дистанция, разделяющая разные нации».
Эти свои слова он иллюстрирует данными, касающимися экономического спада: средняя цифра для зоны евро составляет 7,2 процента от ВВП, в США — 3,5, в Китае — 2,3, а во Франции экономика съежилась на 8,3 процента.
«Франции грозит обрушение, сравнимое с июнем 1940 года», - предсказывает Беверез.
По мнению публициста, «потеря контроля над санитарной ситуацией, над экономикой и моральным единством народа — это стратегия убийства свободы, в которой государство вместо преодоления эпидемии, мобилизуется на контроль над гражданами и предпринимательством. Этому служит и заливание их потоком общественных денег».
Эту стратегию нельзя продолжать, когда увеличение задолженности страны «гарантирует обрушение и рост негодования среди части общества, приговоренной к экономической и социальной смерти, а более всего людей свободных профессий, торговцев, рестораторов и молодежи», - предупреждает Беверез.
Он призывает власти, чтобы они «не инвестировали в торможение экономики, а в обеспечение ее функционирования во всех обстоятельствах».
В том же самом Le Figaro, историк Жак Жульяр оценивает, что Франция не успевает за Германией и объясняет это уменьшением производственной базы в стране в пользу финансового сектора экономики.
«Чтобы построить французско-германскую команду, необходимую для того, чтобы Европа была политической державой в мировом масштабе, обязательно равенство между нами. А тем временем мы выйдем из пандемии выжатыми в то время, как немецкое преимущество укрепится», - так считает Жульяр.
В публикации французского Института политических наук группа социологов объясняет нынешнюю ситуацию во Франции плохими выводами, сделанными политиками из прошлого, фальшивым ощущением безопасности, слепой верой в инструменты планирования. Ученые критикуют также «создание новых инстанций в пейзаже, насыщенном институциями, организациями и агентствами».
Профессор Института французско-германских европейских наук Эдуар Юссон пишет на портале Atlantico, что «Эммануэль Макрон не видит другого горизонта, чем «европейская солидарность, и не в состоянии строить союзы с малыми и средними государствами».
Юссон пишет также, что в Европе наиболее инновационные такие страны, как Эстония, Австрия и Дания. И приходит к выводу, что соглашение с «малыми и средними странами» позволило бы построить большинство в ЕС, в случае необходимости, даже против Германии.
«Но президент Франции этого не хочет», - резюмирует профессор политологии.
На тревожные статьи во французской прессе ссылается экономическое издание wGospodarce.pl.