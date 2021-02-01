В Карабахе могут быть открыты новые месторождения

Все месторождения в Карабах ском регионе – как использованные армянами, так и нетронутые – будут повторно диагностированы. Об этом на передаче "Час эксперта" сказал начальник Геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев.

По его словам, самые большие рудные месторождения расположены в Тертерском, Кельбаджарском и Зангиланском районах.

"В этом регионе широко распространены месторождения как рудных, так и нерудных полезных ископаемых. Но анализы показывают, что в Карабахе и прилегающих районах наблюдаются проявления минерализации. Проведением поисково-разведочных работ там можно открыть новые месторождения", – уточнил Али Алиев.

Он добавил, что Лачинский район также богат полезными ископаемыми, что послужит созданию и развитию там различных горнодобывающих производств в ближайшем будущем.