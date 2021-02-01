«Нефтчи» и «Кяпяз» проиграли первые четвертьфиналы Кубка Азербайджана

«Кешля» принимала команду Первого дивизиона гянджинский «Кяпяз», который сотворил сенсацию в 1/8 финала, выбив из борьбы клуб Премьер-лиги «Сабах». На этот раз «Кяпязу» удивить не удалось. «Кешля» победила со счетом 1:0 благодаря голу Сезара Меза Колли с пенальти на 43-й минуте. Впрочем, у гянджинцев еще есть шанс на выход в полуфинал – 7 февраля ответная игра.

Сегодня состоялись еще два четвертьфинальных матча Кубка Азербайджана.

Второй матч также завершился с минимальным счетом. «Нефтчи» на «Баксель Арене» проиграл 0:1 «Зиря». На 26-й минуте Илькин Мурадов заставил голкипера «Нефтчи» Салахата Агаева совершить грубую ошибку и поразил ворота хозяев. В этой паре ответная игра также состоится 7 февраля.

Напомним, что вчера «Карабах» победил в Баку «Габалу» - 3:1, а «Сумгаит» дома уступил «Сабаилу» - 0:1. Вторые матчи в этих парах будут сыграны 6 февраля.