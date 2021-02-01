Фархад Ахмедов о «еврейском вопросе» в Армении статья концептуальная
Экс-сенатор, российский миллиардер азербайджанского происхождения, меценат Фархад Ахмедов выступил в российском издании «Росбалт» с аналитической статьей, в которой рассуждает о природе антисемитизма. Автор статьи приводит исторические факты того, как в разные периоды мировой истории в различных государствах начинал расцветать антисемитизм, который в конечном итоге и погубил эти государства. Сейчас ненависть к евреям и Израилю начала культивироваться в Армении. Экс-сенатор призывает армян отказаться от ненависти к другим народам и искать причины своих бед лишь в себе самих. Представляем вашему вниманию статью Ф.Ахмедова.
***
Никто не может считать порядочным человеком педофила, и никто не должен считать «своим» расиста или антисемита. Если он для тебя «свой» или если ты изобретаешь ему оправдания, значит, ты сам расист и антисемит.
По-другому в XXI веке быть не может. Для меня в любом случае. Волею судьбы я, покинув дом, с пятнадцати лет всю жизнь тесно общаюсь с евреями. Немалая часть моих самых близких друзей — евреи. Я у них учусь, а они, уверен, учатся у меня. В конце концов, все мы — через Авраама и его сыновей Измаила и Исаака — по сути, родственники. В своем неприятии антисемитизма я тверд, никакие евреи меня в адвокаты не нанимали. Но точно такое отношение к антисемитизму или расизму сейчас является единственно возможным во всех передовых странах.
Расизм был вполне допустимым явлением в США вплоть до 60-х годов ХХ века, а антисемитизм был даже поощряем в начале прошлого века, например, во Франции или в России. Это положение, сам того не желая, в корне изменил германский нацизм, организовавший Холокост. Миллионы невинных жертв, которых загнали в бездушную фабрику уничтожения во имя «окончательного решения еврейского вопроса», то есть полного уничтожения всех евреев на земном шаре, ужаснули мир. С тех пор антисемитизм и его порождение Холокост навсегда встали в ряд с самыми серьезными преступлениями против человечности.
Так стало после второй мировой почти везде. Относительным исключением был Советский Союз. Парадокс, но этот зародыш «мировой революции» был создан на развалинах прежней империи, в том числе, и евреями. Но после того как Троцкий проиграл Сталину борьбу за лидерство, скрытый, а временами и открытый антисемитизм стал в СССР фактически государственной политикой. Евреев целенаправленно выдавливали из госаппарата, сфер науки, искусства, а в итоге и из страны. Не важно, чем это оправдывалось, важно, что в итоге все это стало одним из факторов отставания и ослабления СССР.
На память приходит Испания. Оттуда в конце XV века разом попытались изгнать всех евреев. Это страну также только ослабило. Не пошел впрок даже тотальный грабеж Америки. 300 тонн золота, которые ежегодно выкачивала оттуда испанская корона, были бездарно растрачены на войны и интриги. В Испании золота даже не увидели. Короли заранее его закладывали итальянским банкирам под субсидии на продолжение войн. Войны эти в итоге Испания проиграла.
СССР нет уже 30 лет. Его крах, кстати, доказал, что никакого «народного антисемитизма» в СССР не было — никаких еврейских погромов, которых кто-то боялся, а кто-то ждал, при развале страны не произошло.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с точки зрения антисемитизма в бывшем СССР сейчас.
В целом неплохо. И речь не идет об Азербайджане. Там антисемитизма никогда не было. Горские евреи живут рядом с мусульманами уже сотни и сотни лет. Европейские евреи в Баку спокойно живут уже лет 150. В других странах теперь тоже в целом благополучно. Россия стала одним из ближайших партнеров Израиля, а президентом Украины, жителей которой веками упрекали в антисемитизме, избран еврей. Много евреев среди руководителей самого высокого ранга и в других государствах.
Не припомню серьезных примеров открытого, тем более государственного антисемитизма, почти ни в одной из республик бывшего СССР. Но есть одно исключение. На днях был опубликован отчет министерства по делам диаспоры Израиля. Авторы доклада говорят, что пандемия спровоцировала некоторый рост антисемитизма во всем мире, но особо они отмечают тот факт, что война в Нагорном Карабахе «привела к тревожному росту уровня антисемитизма с армянской стороны на фоне критики политического и оборонного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном».
Откуда взялся этот антисемитизм сейчас? Ответ я бы разделил на три составляющих. Во-первых, армяне столетиями по всему миру с переменным успехом соревновались с евреями, боролись за ту же «экологическую нишу». Так что антисемитизм у них был всегда. Отчасти на этом построено теперь тесное взаимодействие Армении с Ираном, самой антисемитской страной региона. Во-вторых, Армения уже давно и бесповоротно проиграла Израилю соревнование за звание самой успешной страны, созданной диаспорой. Ну, а в-третьих, обида и ревность по отношению к евреям и Израилю, можно сказать, вырвались на поверхность и стали важной составляющей пропаганды Еревана, когда пришла пора поражений.
Ведь кто, с точки зрения армянских властей, виноват в этом? Называют кого угодно — турок, сирийских боевиков, Россию и все чаще еще одну страну — Израиль. За что? Формально за то, что продавала Баку оружие. Как будто армянской стороне в нем отказывали. А на самом деле, и в упомянутом докладе это четко звучит, из-за проявлений того же неизжитого антисемитизма. Просто сейчас этот антисемитизм стало можно не скрывать.
А ведь на самом деле ответ предельно ясен — победил народ Азербайджана, который изгнал оккупантов со своей земли. Я не раз был на фронте, доставляя на передовую гуманитарные грузы, и знаю, победу одержали не дроны, не оружие, не деньги — победу одержали люди. Я их видел, я с ними говорил, я помню блеск в их глазах, решимость идти на смерть за правое дело. Я могу засвидетельствовать: ждать, когда где-то кто-то с кем-то все решит, а пока терпеть, уже не мог ни один азербайджанец.
И тут я возвращаюсь к началу своих размышлений. Любой порядочный человек в XXI веке понимает, что назначать евреев виновниками созданных тобой самим проблем — это не только признак слабости, но и свидетельство приверженности неприемлемым концепциям и подходам. Тем более что отношение к евреям и еврейскому государству за последние годы и даже месяцы существенно изменилось. Взаимные шаги Израиля и арабских стран навстречу друг другу это подтверждают.
Армянам пора понять: народ, претендующий на свою исключительность, противопоставляющий себя всему миру, не имеет шансов! На ненависти к другому народу не построить счастья для своего. Пора примириться со всем миром, с соседями-азербайджанцами и с теми же евреями. Пора понять, что антисемитизм и отсутствие в стране евреев — это не сила, а слабость, путь в никуда. Надо брать пример с Германии. Там отказались от фашизма, от антисемитизма, от территориальных претензий к соседям и стали ведущей державой континента.
Берегите евреев! Лелейте их!