Отдел информации 20:02

Экс-сенатор, российский миллиардер азербайджанского происхождения, меценат Фархад Ахмедов выступил в российском издании «Росбалт» с аналитической статьей, в которой рассуждает о природе антисемитизма. Автор статьи приводит исторические факты того, как в разные периоды мировой истории в различных государствах начинал расцветать антисемитизм, который в конечном итоге и погубил эти государства. Сейчас ненависть к евреям и Израилю начала культивироваться в Армении. Экс-сенатор призывает армян отказаться от ненависти к другим народам и искать причины своих бед лишь в себе самих. Представляем вашему вниманию статью Ф.Ахмедова.

*** Никто не может считать порядочным человеком педофила, и никто не должен считать «своим» расиста или антисемита. Если он для тебя «свой» или если ты изобретаешь ему оправдания, значит, ты сам расист и антисемит. По-другому в XXI веке быть не может. Для меня в любом случае. Волею судьбы я, покинув дом, с пятнадцати лет всю жизнь тесно общаюсь с евреями. Немалая часть моих самых близких друзей — евреи. Я у них учусь, а они, уверен, учатся у меня. В конце концов, все мы — через Авраама и его сыновей Измаила и Исаака — по сути, родственники. В своем неприятии антисемитизма я тверд, никакие евреи меня в адвокаты не нанимали. Но точно такое отношение к антисемитизму или расизму сейчас является единственно возможным во всех передовых странах. Расизм был вполне допустимым явлением в США вплоть до 60-х годов ХХ века, а антисемитизм был даже поощряем в начале прошлого века, например, во Франции или в России. Это положение, сам того не желая, в корне изменил германский нацизм, организовавший Холокост. Миллионы невинных жертв, которых загнали в бездушную фабрику уничтожения во имя «окончательного решения еврейского вопроса», то есть полного уничтожения всех евреев на земном шаре, ужаснули мир. С тех пор антисемитизм и его порождение Холокост навсегда встали в ряд с самыми серьезными преступлениями против человечности.

Так стало после второй мировой почти везде. Относительным исключением был Советский Союз. Парадокс, но этот зародыш «мировой революции» был создан на развалинах прежней империи, в том числе, и евреями. Но после того как Троцкий проиграл Сталину борьбу за лидерство, скрытый, а временами и открытый антисемитизм стал в СССР фактически государственной политикой. Евреев целенаправленно выдавливали из госаппарата, сфер науки, искусства, а в итоге и из страны. Не важно, чем это оправдывалось, важно, что в итоге все это стало одним из факторов отставания и ослабления СССР. На память приходит Испания. Оттуда в конце XV века разом попытались изгнать всех евреев. Это страну также только ослабило. Не пошел впрок даже тотальный грабеж Америки. 300 тонн золота, которые ежегодно выкачивала оттуда испанская корона, были бездарно растрачены на войны и интриги. В Испании золота даже не увидели. Короли заранее его закладывали итальянским банкирам под субсидии на продолжение войн. Войны эти в итоге Испания проиграла. СССР нет уже 30 лет. Его крах, кстати, доказал, что никакого «народного антисемитизма» в СССР не было — никаких еврейских погромов, которых кто-то боялся, а кто-то ждал, при развале страны не произошло. Теперь посмотрим, как обстоят дела с точки зрения антисемитизма в бывшем СССР сейчас. В целом неплохо. И речь не идет об Азербайджане. Там антисемитизма никогда не было. Горские евреи живут рядом с мусульманами уже сотни и сотни лет. Европейские евреи в Баку спокойно живут уже лет 150. В других странах теперь тоже в целом благополучно. Россия стала одним из ближайших партнеров Израиля, а президентом Украины, жителей которой веками упрекали в антисемитизме, избран еврей. Много евреев среди руководителей самого высокого ранга и в других государствах.