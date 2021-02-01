Ильхам Алиев присвоил Арзу Рагимову звание генерал-полковника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, следующим военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:

высшее воинское звание генерал-полковник

генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву

полковнику Натигу Сахиб оглу Гараеву.