Ильхам Алиев присвоил Арзу Рагимову звание генерал-полковника
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, следующим военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:
высшее воинское звание генерал-полковник
генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву
полковнику Натигу Сахиб оглу Гараеву.