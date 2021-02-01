Госкомтаможни отвечает на обвинения о «туркменском транзите»

Таможенные органы проводят расследование в связи с подобными фактами и до сих пор в отношении десятков водителей начаты меры административного исполнения.

Ряд СМИ распространил информацию о том, что произведенные в Иране товары отправляют в Туркменистан под видом турецких товаров. И компаниям, осуществляющим эту деятельность, якобы покровительствует Государственный таможенный комитет Азербайджана. Как сообщили Haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, подобная информация не обоснована, а ее распространение преследует цель бросить тень на деятельность таможенных органов.

Так, 12 января текущего года документы, представленные водителем грузовика, въехавшего на территорию Азербайджана через таможенный пост «Астара», вызвали подозрения у таможенников. Транспортным средством, перевозившим картофель из Ирана в Туркменистан, управлял гражданин Ирана. В ходе расследования выяснилось, что представленные в таможенные органы сведения являются ложными.

При продолжении расследования выяснилось, что овощи и фрукты, в еще 22 транспортных средствах перевозились путем подлога документов. В отношение 23 водителей были начаты дела по статье 481 Кодекса об административных правонарушениях.

Данные грузы отправлялись в Туркменистан по морю. В связи с этим, в ходе расследования, проведенного в Главном таможенном управлении на водном транспорте, были начаты дела в отношении еще 16 водителей, перевозивших эти товары через государственную границу.

В процессе расследования выявленных фактов были направлены запросы в соответствующие структуры Турции. Полученный от Министерства торговли Турции ответ подтвердил подозрения азербайджанских таможенников. Выданные водителям документы от соответствующих структур Турции оказались поддельными. В настоящее время продолжается расследование по 39 фактам.

В сообщении говорится, что при внимательном изучении распространенной информации можно прийти к выводу, что данное медиа демонстрирует предвзятое отношение к таможенным органам, а представленные документы были и вовсе распространены без должного изучения. Так в информации говорится, что иранские товары перевозят в Туркменистан под видом турецких товаров посредством учрежденной в Туркменистане логистической компании «Ат-Абрай» и ее дочкой Turkmen Line. А в прикрепленных к распространенной информации документах указано название другой компании.

Помимо этого, согласно правилам особой таможенной процедуры «транзит», разгрузка товаров и их упаковка на территории Азербайджана невозможны. Как видно из проведенного расследования, таможенные органы не только не покровительствуют эти компаниям, а наоборот ведут решительную борьбу с их противозаконными действиями.

Государственный таможенный комитет в очередной раз призывает медиаструктуры и журналистов узнать мнение противоположной стороны, перед тем как распространять информацию о деятельности таможенных органов. Распространение информации, не дожидаясь официального ответа, свидетельствует о предвзятой позиции медиа органа.