Навального посадили на 3,5 года

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводится выездное заседание.

Решение принято по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая выявила нарушение осужденным правил условного наказания. Таким образом, Навальный проведет в колонии общего режима 3,5 года.

Ранее прокурор на прениях в Мосгорсуде попросил заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима. Гособвинитель также назвал Навального единственным россиянином, дважды получившим условный срок.