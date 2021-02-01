Евро-2022: Азербайджан уверенно победил Грецию в Афинах

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2022.

В Афинах наша команда играла против национальной команды Греции и одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Уже на 2-й минуте в ворота хозяев влетело два мяча – отличились Вассоура и Эдуардо Боргес. Третий гол на 26-й минуте забил Рамиз Човдаров.

Напомним, в минувшую пятницу Азербайджан в Баку победил Словакию со счетом 4:1.

В другом матче нашей группы Словакия в эти минуты принимает Молдову.

На данный момент турнирное положение в группе выглядит так:

1.Азербайджан – 6 очков, разница мячей 7-1 (2 матча)

2.Молдова – 3, 3-1 (1)

3.Словакия – 0, 1-4 (1)

4.Греция – 0, 1-6 (2)

Следующие матчи сборная Азербайджана проведет 4 и 9 марта против Молдовы. Сначала команды сыграют в Баку, а затем – в Кишиневе.

Нынешний отборочный турнир впервые проходит в измененном формате. Если раньше участники группы все матчи проводили в одной стране в течение нескольких дней, то сейчас сборные играют как в большом футболе – с разъездами.

Всего на этой стадии 32 команды разделены на восемь групп. Победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места, напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Обладатель еще одной путевки на Евро определится по итогам матчей плей-офф, в которых сыграют оставшиеся две команды, занявшие в группах 2-е места.