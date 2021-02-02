Независимый совет Facebook отклонил протест армянина, оскорбившего азербайджанцев

Пост, содержащий, по мнению Facebook, «унизительные оскорбления и нарушающий стандарты сообщества Facebook, касающиеся враждебных высказываний», был опубликован в ноябре во время войны в Нагорном Карабахе и был удален по вышеуказанным причинам. Однако автор поста решил обжаловать данное решение Facebook через новую структуру – Независимый надзорный совет, задачей которого является принимать независимые решения по контенту, опубликованному на Facebook и в Instagram,

Совет, который также называют «Верховным судом» Facebook, начал принимать жалобы с октября 2020 года. С тех пор пользователи подали 150 тысяч апелляций. При этом подчеркивается, что рассматриваться Советом будут далеко не все обращения, а лишь соответствующие «по уровню сложности и важности в глобальном масштабе». К их числу Совет отнес и жалобу, затрагивающую конфликт в Нагорном Карабахе.

Помимо этой апелляции, были объявлены решения еще по пяти делам, поступившим из Франции, США, Бразилии, Мьянмы и Малайзии. В удаленных постах фигурировали темы здоровья, фашизма, религии и т.д.

Интересно, что пять из шести жалоб были удовлетворены, и удаленные посты были восстановлены. И только армянский протест был отклонен.

«В ноябре 2020 года пользователь разместил контент, который включал исторические фотографии, на которых изображены церкви в городе Баку, Азербайджан, - говорится в решении по данному делу. - В сопроводительном тексте на русском языке утверждается, что армяне построили Баку и что это наследие, включая церкви, было уничтожено. Пользователь использовал термин «тазики» для описания азербайджанцев, которые, по утверждению пользователя, являются кочевниками и не имеют истории в противоположность армянам».