Независимый совет Facebook отклонил протест армянина, оскорбившего азербайджанцев
Недавно созданный Независимый надзорный совет отказал в удовлетворении жалобы армянского пользователя социальной сети Facebook, оскорбившего азербайджанцев.
Пост, содержащий, по мнению Facebook, «унизительные оскорбления и нарушающий стандарты сообщества Facebook, касающиеся враждебных высказываний», был опубликован в ноябре во время войны в Нагорном Карабахе и был удален по вышеуказанным причинам. Однако автор поста решил обжаловать данное решение Facebook через новую структуру – Независимый надзорный совет, задачей которого является принимать независимые решения по контенту, опубликованному на Facebook и в Instagram,
Совет, который также называют «Верховным судом» Facebook, начал принимать жалобы с октября 2020 года. С тех пор пользователи подали 150 тысяч апелляций. При этом подчеркивается, что рассматриваться Советом будут далеко не все обращения, а лишь соответствующие «по уровню сложности и важности в глобальном масштабе». К их числу Совет отнес и жалобу, затрагивающую конфликт в Нагорном Карабахе.
Помимо этой апелляции, были объявлены решения еще по пяти делам, поступившим из Франции, США, Бразилии, Мьянмы и Малайзии. В удаленных постах фигурировали темы здоровья, фашизма, религии и т.д.
Интересно, что пять из шести жалоб были удовлетворены, и удаленные посты были восстановлены. И только армянский протест был отклонен.
«В ноябре 2020 года пользователь разместил контент, который включал исторические фотографии, на которых изображены церкви в городе Баку, Азербайджан, - говорится в решении по данному делу. - В сопроводительном тексте на русском языке утверждается, что армяне построили Баку и что это наследие, включая церкви, было уничтожено. Пользователь использовал термин «тазики» для описания азербайджанцев, которые, по утверждению пользователя, являются кочевниками и не имеют истории в противоположность армянам».
Отмечается, что пост собрал более 45 тысяч просмотров.
«Facebook удалил сообщение за нарушение стандартов сообщества в отношении языка ненависти, заявив, что в нем содержится оскорбление в описании группы людей на основе национального происхождения, - указано в итоговом вердикте Совета. - В сообщении для описания азербайджанцев использовалось слово «тазики». Хотя это буквально можно перевести с русского как «тазик», это также можно понять, как игру слов с русским словом «азики», уничижительным термином для азербайджанцев, который есть во внутреннем списке ругательств Facebook.
Таким образом, Совет считает, что этот пост нарушает стандарты сообщества Facebook. Совет также установил, что решение Facebook удалить контент соответствует ценностям компании. В то время как Facebook считает «голос» первостепенной ценностью, к ценностям компании также относятся «безопасность» и «достоинство».
В свете бесчеловечного характера оскорблений и опасности того, что такие оскорбления могут перерасти в физическое насилие, Facebook принял решение в данном случае отдать приоритет «безопасности» и «достоинству» людей над «голосом» пользователя. Большинство членов Совета пришло к выводу, что удаление этого поста соответствует международным стандартам в области прав человека по ограничению свободы выражения мнения».
Добавим, что в полном составе Совет включает экспертов из разных стран и сфер деятельности. Эти люди выбирают дела для рассмотрения и подтверждают или отменяют решения Facebook в отношении контента.
В целях обеспечения независимости при принятии решений Совет и его администрацию финансирует независимый фонд, а поддержку им предоставляет независимая компания, не связанная с Facebook.
Решения Совета в отношении контента на Facebook будут носить обязательный характер. Это значит, что Facebook обязуется выполнять их, если это не противоречит закону.
Обжаловать решение может только человек с активным аккаунтом на платформе, где был опубликован рассматриваемый контент. То есть аккаунт не должен быть отключен, и человек должен иметь возможность войти в него. Перед обращением в Совет пользователь должен запросить у Facebook или Instagram проверку рассматриваемого контента и получить окончательное решение.