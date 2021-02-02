США назвали условие возвращения к сделке с Ираном

США пока не контактировали с Ираном после прихода к власти администрации американского президента Джо Байдена, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, это вряд ли произойдет, прежде чем США посоветуются с союзниками.

При этом, добавил он, США готовы к взаимному возвращению к соблюдению договоренностей с Тегераном.

"Если Иран вернется к соблюдению (соглашения по атому), США сделают то же, и мы будем использовать это как платформу для более долгого и прочного соглашения и для того, чтобы решить другие аспекты", - сказал Прайс на брифинге.

США при администрации экс-президента Дональда Трампа вышли из договоренностей с Ираном по атому и вновь ввели санкции. Тегеран впоследствии заявил, что также прекращает выполнение ряда положений договоренностей.