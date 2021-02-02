Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба корпорации на своем сайте.

Уточняется, что богатейший в мире человек покинет свой пост в третьем квартале 2021 года и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Место Безоса займет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси.

Согласно рейтингу Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в примерно 193,3 миллиарда долларов.